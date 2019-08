RAMI LICENZIATO MARSIGLIA / Mano pesante del Marsiglia dei confronti di Adil Rami. Il difensore francese, campione del mondo con la nazionale di Deschamps, è stato addirittura licenziato dal suo club.

Alla dirigenza dell'non sono andati giù alcuni comportamenti dell'ex giocatore del Milan, che si sarebbe dimostrato poco professionale in più di un'occasione.

In particolare, secondo 'L'Equipe', pochi giorni fa il Marsiglia avrebbe inviato una lettera allo stesso Rami in cui parlava di una 'colpa grave' da imputare al calciatore. Il riferimento del club francese è a una doppia occasione in cui lo scorso maggio il difensore classe '85 avrebbe saltato l'allenamento - ufficialmente per infortunio - per partecipare al gameshow 'Fort Boyard'. Stessa dinamica nella serata dei 'Trophées UNFP', gli oscar del calcio francesi. Il tutto, unito a una stagione decisamente deludente da parte del difensore che in Italia ha vestito la maglia del Milan, avrebbe portato alla risoluzione del contratto da parte dell'OM. Il legali del calciatore, però, avrebbero però già fatto sapere di adire le vie legali per far valere il contratto fino al 2021.

F.I.