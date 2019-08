Calciomercato Juventus, Pogba vuole l'addio: c'è lo sconto

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Nonostante la chiusura del mercato in entrata non consenta più al Manchester United di sostituirlo in maniera degna, il futuro di Paul Pogba resta un tema di stretta attualità.

Nei giorni scorsi, il centrocampista francese non ha escluso un'eventuale partenza, pur dicendosi felice in Inghilterra, e stando ai tabloid inglesi avrebbe chiesto nuovamente la cessione.restano alla finestra e, almeno secondo quanto riportano il 'Mirror' e il 'Daily Star', hanno ricevuto un assist importante dalla dirigenza inlgese. I 'Red Devils', infatti, avrebbero deciso di concedere uno sconto agli estimatori del campione del Mondo, abbassando la propria richiesta da 180 a 160 milioni di euro. Una cifra ancora molto alta, che, a differenza di qualche giorno fa, ora non può nemmeno essere aggirata con l'inserimento di contropartite tecniche.