Inter, l'annuncio di Donadoni sull'arrivo di Lukaku

p>INTER DONADONI LUKAKU/ Intervistato ai microfoni de 'La Stampa', Roberto, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato del mercato dell'Inter di Antonio: "Quando ingaggi un giocatore come, la speranza è quella di ridurre il gap con le squadre davanti, probabilmente avverrà, ma non è sicuro che accada". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Donadoni ha poi aggiunto: "La Juventus continua a partire super favorita. Spero che Inter e Napoli si facciano avanti ma la distanza c'è".