INTER PERISIC BAYERN MONACO/ Intervistato dai canali ufficiali del club bavarese, Ivan Perisic ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Bayern Monaco: "Sono molto felice di essere tornato in Germania.

L'ex 44 dell'Inter ha poi aggiunto: "La volontà non è soltanto di vincere in campionato e nella coppa nazionale, ma anche in Champions League".