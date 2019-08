CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM/ Stando a quanto riportato dal 'Daily Mail', la Juventus si sarebbe fatta avanti per Christian Eriksen in vista della sessione di calciomercato del 2020.

Il talento danese infatti, vedrà scadere il suo contratto fra un anno e non sembra aver intenzione di rinnovare i termini con il Tottenham di Mauricio. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Un potenziale colpaccio per i bianconeri, che si sarebbero mossi in anticipo per superare la grande concorrenza per Eriksen. D'altro canto, gli Spurs vorrebbero convincere l'ex Ajax a firmare un prolungamento per non perdere il giocatore senza un ritorno economico.