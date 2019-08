Calciomercato, niente rinnovo: Gotze può sbarcare in Serie A

CALCIOMERCATO GOTZE INTER MILAN / Per un grande nome che da Milano vola in Germania, un altro potrebbe fare clamorosamente il percorso inverso. Mentre il BayernMonaco ufficializza l'acquisto di Ivan Perisic dall'Inter infatti, il quotidiano 'Bild' lancia la suggestione Mario Gotze.

In scadenza di contratto nel 2020 coldove è tornato nel 2016 dopo la parentesi non troppo esaltante al Bayern, il trequartista tedesco classe '92 ha dichiarato di essere tentato dalla possibilità di rilanciarsi fuori dalla Bundesliga.

La novità delle ultime ore, in particolare, è che non c'è alcun accordo per il rinnovo del contratto e una possibile destinazione per il suo prossimo futuro, secondo il quotidiano tedesco, potrebbe essere Milano, metropoli della moda che fa gola anche alla compagna del calciatore. Ma su quale sponda del Naviglio?