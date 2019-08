CALCIOMERCATO ROMA DZEKO FONSECA INTER / Edin Dzeko è pronto ormai da mesi ad abbracciare l'Inter di Antonio Conte, in quanto sente di aver ormai concluso il suo cammino nella Roma.

Lo stesso sentimento però non può dirsi rintracciabile all'interno del Fulvio Bernardini: secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport',e calciatori starebbero sperando in un ripensamento da parte dell'attaccante. Il tecnico portoghese, in particolare, lo considererebbe come il profilo perfetto per il suo stile di gioco e non vorrebbe privarsene, essendo disponibile a trattenerlo a Trigoria anche a costo di perderlo a zero l'anno prossimo.

