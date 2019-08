Milan, sprint cessioni: asse caldo con la Spagna

MILAN CESSIONI / Non solo la caccia al nuovo numero 10 e il caso Donnarumma. Il Milan deve accelerare anche le cessioni di diversi elementi in esubero o che non rientrano nel progetto tecnico di mister Giampaolo ed i prossimi saranno giorni molto caldi.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', è attivo l'asse con la Spagna dove l'si sarebbe inserito su Andrémentrepotrebbe tornare alche però ragiona su cifre molto più basse rispetto a quelle spese dai rossoneri per acquistarlo.

Oltre alla situazione di Suso si monitora poi Kessie: sfumata la Premier League può comunque partire, ma poi bisognerebbe trovare un sostituto all'altezza. Tra gli esterni, Laxalt piace a Spal, Parma e Atalanta che lo vorrebbero in prestito, per Ricardo Rodriguez e Calhanoglu possono riaprirsi spiragli per tornare in Bundesliga.