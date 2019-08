Inter, nuova pista in Europa per Gabigol

INTER GABIGOL / In prestito al Flamengo fino al 31 dicembre, Gabigol torna ad accendere le voci di mercato anche in Europa dopo le grandi prestazioni fornite dal ritorno in patria.

L'attaccante classe '96 di proprietà dell'continua a segnare attirando nuovamente le attenzioni di altre società che dopo la parentesi deludente in nerazzurro lo avevano rimosso dai radar.

Secondo il portale francese 'Le10Sport' si sarebbe infatti mosso il Nizza sul brasiliano: un contatto, una prima richiesta di informazioni alla quale, al momento, non hanno fatto seguito ulteriori discorsi. Ma il mercato torna a considerare anche Gabigol.