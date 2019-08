Milan, grana Donnarumma: al vaglio un rinnovo a cifre ridotte

CALCIOMERCATO DONNARUMMA RINNOVO / Il futuro di Gianluigi Donnarumma è un vero e proprio rebus. Il contratto in scadenza nel 2021 infatti sta imponendo al Milan grandi riflessioni in ottica futura. La verità, secondo il 'Corriere dello Sport', è che trattenere il portiere a Milanello non sarà facile soprattutto a causa del pesante ingaggio attualmente percepito da 6 milioni di euro.

In assenza di una mossa decisa da parte del, i rossoneri si ritroverebbero senza potenziali acquirenti per il proprio calciatore. L'idea delsarebbe quella di offrire il rinnovo al classe '99 ma a cifre ridotte (4 milioni di euro). Una simile soluzione sembrerebbe difficilmente percorribile, vista la presenza di Mino Raiola, agente del portiere. Ecco quindi che la situazione potrebbe essere congelata fino al termine del girone di andata, momento in cui le ambizioni del club saranno più chiare.

