Juventus, trattativa avviata per Cuadrado

JUVENTUS CUADRADO / Non c'è Juan Cuadrado nella lista dei tagli che la Juventus intende operare da qui alla fine del mercato estivo.

Il colombiano è un elemento prezioso per il tecnico Maurizio Sarri che ha bisogno della sua duttilità e per questo non rientra nell'elenco dei cedibili. Anzi, secondo 'La Gazzetta dello Sport' si sono registrati diversi contatti per il rinnovo dell'attuale contratto in scadenza nel 2020 e sarebbe vicino l'accordo per il prolungamento al 2021.