Juventus, Matuidi allontana Can da Torino: la situazione

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI CAN / In questo momento del calciomercato la vera missione della Juventus è quella di piazzare i numerosi esuberi presenti in rosa. Qualora ciò non si concretizzasse del tutto, ecco che a farne le spese potrebbero essere alcuni calciatori non di fatto sul mercato ma sacrificabili. Un caso simile potrebbe essere quello legato a Embre Can.

Secondo quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport', il centrocampista tedesco rientrerebbe nei piani della Vecchia Signora ma potrebbe dover essere sacrificato: qualora l'addio di Matuidi non avvenisse infatti, la Juventus potrebbe dover prendere in considerazioni offerte importanti per l'ex, evitando in tal modo il rischio di un sovraffollamento in mediana.

