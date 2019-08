Milan, da Donnarumma i soldi per un super colpo dal Real Madrid

MILAN DONNARUMMA ISCO JAMES RODRIGUEZ / Il Milan continua la sua caccia ad un numero 10 di spessore internazionale e da Gigio Donnarumma potrebbe arrivare l'assist decisivo per un vero colpaccio. Nonostante l'impiego di Areola e le parole del tecnico Tuchel che lo ha promosso, il Paris Saint-Germain è infatti sulle tracce del portiere rossonero ed in caso di cessione i rossoneri perderebbero sì qualcosa dal punto di vista tecnico, ma grazie alla super plusvalenza ed il risparmio sul maxi-ingaggio avrebbero le risorse per piazzare l'affondo su un big.

E attenzione ai nomi che circolano.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi parla dello standby sulla pista che porta a Angel Correa dell'Atletico Madrid che tra l'altro starebbe pensando di proporlo al Valencia per arrivare a Rodrigo. Il Milan quindi potrebbe virare sull'altra big di Madrid, ovvero il Real dove dopo aver abbandonato il sogno Modric secondo la 'Rosea' i rossoneri studiano le possibili occasioni Isco e James Rodriguez. Tutt'altro che al centro del progetto tecnico di Zidane, i due trequartisti sono tra i possibili partenti di una rosa extra-large che ha bisogno di essere sfoltita e nella parte finale del mercato potrebbero aprirsi scenari molto convenienti con il Real obbligato a cedere dopo i tanti acquisti. Il primo, però, parte da una valutazione da 70 milioni, mentre su James Rodriguez come vi raccontiamo da settimane su Calciomercato.it è sempre al lavoro il Napoli che spera nell'apertura al prestito.