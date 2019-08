CALCIOMERCATO RAFINHA ATALANTA INTER / Sembrava tutto fatto, o comunque in stato molto avanzato, per il trasferimento al Valencia. Poi, però, lo stop improvviso: il proprietario del club Peter Lim ha detto 'no' all'arrivo di Rafinha dal Barcellona e si sarebbe ritirato dalla corsa al brasiliano che ora a sorpresa può tornare in Serie A. Tutte le news di mercato: clicca qui per restare aggiornato.

Lo riferisce l'edizione online del quotidiano catalano 'Sport', vicino alle vicende di casa blaugrana, il quale scrive che tutto fa pensare che possa essere proprio il campionato italiano la prossima destinazione del classe '92.

Sia la dirigenza blaugrana che l'entourage del giocatore stanno lavorando per trovare una via d'uscita: sul tavolo c'è un'offerta della, ma per il quotidiano il giocatore punta ad un club che disputerà la prossima Champions League ed in questo senso partono avanti l'e clamorosamente anche l', che dopo il mancato riscatto di un'estate fa sarebbe tornata in corsa. La cessione sarebbe sempre più vicina con i i vertici del Barça che contano di chiudere il file nel giro di pochi giorni. Le cifre? La speranza è quella di ricavare almeno 15 milioni di euro, strutturando l'offerta anche sulla base di una decina di milioni come base fissa più una serie di bonus.