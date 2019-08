CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PSG / Tra i punti fermi del nuovo Milan di Marco Giampaolo c'è sicuramente Gigio Donnarumma che è ancora in attesa di conoscere al 100% il proprio destino. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' nel caso in cui il PSG dovesse cedere Neymar, i francesi potrebbero decidere di investire una cifra importante per l'estremo difensore rossonero.

Donnarumma però è considerato incedibile e solo un'offerta straordinaria dei parigini potrebbe cabmiare le carte in tavola. Il prodotto del vivaio milanista potrebbe partire solo per una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Nel caso in cui il PSG dovesse premere per Donnarumma potrebbero finire sul piatto delle trattative anche eventuali contropartite tecniche tra le quali va però escluso Areola.