CALCIOMERCATO NAPOLI LLORENTE MANCHESTER UNITED / Nei giorni scorsi era in ottica Napoli era spuntato anche il nome di Fernando Llorente, centravanti spagnolo svincolatosi dal Tottenham. Con la maglia degli 'Spurs' in due annate 13 reti e 58 gare giocate. Ora il 'Re Leone' è a caccia di una nuova esperienza per rilanciarsi, magari proprio in quella Serie A calcata ai tempi della Juventus.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' ilstarebbe ragionando su un eventuale acquisto del centravanti basco classe '85 che potrà essere acquistato anche oltre il 2 settembre. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Llorente infatti è senza squadra e ciò consente anche al Manchester United di restare in corsa nonostante la chiusura del mercato inglese. I 'Red Devils' sono tra i clib più vicini allo spagnolo e l'addio di Lukaku potrebbe essere il giusto incentivo per accellerare il suo arrivo ad Old Trafford.