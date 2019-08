CALCIOMERCATO BOLOGNA STURRIDGE /Daniel Sturridge deciderà in questa settimana il suo futuro. L'attaccante, svincolatosi dal Liverpool, compirà 30 anni il prossimo primo settembre ed è alla ricerca di una nuova, stimolante avventura. Secondo il 'Telegraph', il Fenerbahce gli avrebbe offerto un super-contratto da 9 milioni di sterline, ma il calciatore non ha ancora sciolto le riserve e valuta diverse proposte, tra le quali figura anche quella del Bologna.

I felsinei sarebbero ancora in corsa per aggiudicarsi il cartellino dell'inglese, attualmente svincolato, ma l'affare è molto complesso per lo stipendio elevato che richiederà e l'enorme concorrenza.sono alcuni dei club in contatto con Sturridge, che ha proposte ricchissime anche dal Qatar e in Inghilterra deve fare i conti con una maxi-squalifica dalla FA. Secondo 'Sky Sport', inoltre, la punta sarebbe stata proposta anche all'Atalanta nelle scorse ore, per ricoprire il ruolo di vice-Duvan Zapata.