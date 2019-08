CALCIOMERCATO BARCELLONA VALENCIA RAFINHA SERIE A / Non trova proprio pace l'ex interista Rafinha che ieri sembrava molto vicino al passaggio al Valencia con tanto di accordo di massima con il calciatore. Secondo quanto riferito dal 'Mundo Deportivo' Peter Lim, proprietario del club valenciano, ha detto di nuovo "no" all'acquisto del centrocampista brasiliano.

Sia il che l'entourage del calciatore ora dovranno lavorare per trovare una proposta valida in alternativa a quella del Valencia. Nelle scorse settimane Rafinha era stato accostato anche all' e alla per un clamoroso ritorno in Italia.

Secondo il quotidiano spagnolo il futuro del brasiliano ex Inter passa solo attraverso tre strade: la permanenza al Barça, un'avventura in Liga o il ritorno in Serie A.