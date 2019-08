CALCIOMERCATO INTER KOVAC PERISIC BAYERN MONACO / Ivan Perisic è sempre più vicino all'addio all'Inter. Il croato quest'oggi ha svolto le visite mediche con il Bayern Monaco presso l’ospedale Barmherzige Brüder.

A confermare la presenza a Monaco di Baviera dell'esterno ci ha pensato lo stessoc, tecnico dei bavaresi, che ha parlato all'ARD a margine della sfida contro il Cottbus: "Posso confermare che Perisic era a Monaco oggi. Ogni giocatore merita rispetto, non si può parlare di piano B o C o soluzione X, dovremmo chiederci tutti se quello che sta succedendo sia una cosa giusta. Problema età? Stefan Effenberg è arrivato al Bayern a 30 anni e ha vinto la Champions. Non dobbiamo considerare la questione anagrafica, dobbiamo vedere cosa un giocatore può darci in campo. Altri colpi? Ora i direttori stanno lavorando ad altri colpi: uno o due".