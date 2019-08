CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA ATALANTA BIRAGHI / Tutti pazzi per Cristiano Biraghi. Il mancino della Fiorentina è tra i calciatori più desiderati della viola in sede di mercato.

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' su Biraghi non ci sarebbe solo l', con cui si era ipotizzato uno scambio con Dalbert. Il terzino della Fiorentina è infatti finito anche nel mirino dell', a caccia di rinforzi per la Champions. I bergamaschi avrebbero avviato un discorso con la dirigenza toscana per il giocatore classe '92, alternativo al milanista. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI