CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA DALBERT BIRAGHI / Possibile scambio di mercato tra Inter e Fiorentina.

Stando a 'Sky Sport', al club viola piace il terzino brasilianoe così in casa nerazzurra riprende quota la candidatura di uno scambio - già discussa nelle trattative per Nainggolan e Borja Valero (ancora in piedi) - con. Per il 26enne di Cernusco sul Naviglio, punto fermo dell'Italia di Mancini, si tratterebbe di un ritorno visto che è cresciuto nel settore giovanile interista.