OLANDA UFFICIALE SNEIJDER INTER/ Wesley Sneijder non calcherà più il rettangolo verde da giocatore.

L'ex numero 10 nerazzurro lascia infatti il calcio giocato per affrontare una nuova carriera da dirigente con il club della sua città, l'FC Utrecht, come riportato dai canali ufficiali della squadra olandese.

Il classe 1984 appende quindi gli scarpini al chiodo dopo una carriera costellata di successi, uno su tutti, il Triplete con la maglia dell'Inter sotto la guida di Josè Mourinho.