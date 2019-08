CALCIOMERCATO MILAN RODRIGO ATLETICO MADRID CORREA/ L'Atletico Madrid punta forte su Rodrigo, attaccante del Valencia.

Per riuscire a centrare il colpo in attacco, i colchoneros sono disposti a sacrificare Angel, obiettivo di calciomercato del Milan di. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Il Valencia chiede una cifra intorno ai 50 milioni di euro per Rodrigo, una parte dovrebbe proprio arrivare dalla partenza del classe 1995 di Rosario. L'Atletico Madrid potrebbe quindi abbassare le pretese per Correa, una notizia che sarebbe di certo gradita per il Milan, che segue il giocatore rojiblanco da diverse settimane.