CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI ROMA - Dopo la mancata cessione all'Arsenal, per Daniele Rugani resta viva la possibilità di lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. L'affare Spinazzola-Luca Pellegrini testimonia l'ottimo rapporto esistente tra i bianconeri e la Roma, con i giallorossi che sono a caccia di un centrale dopo la cessione di Manolas al Napoli, e di un attaccante che possa sostituire Dzeko, con Higuain sempre nel mirino. Rugani, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è uno dei profili che la Roma sta valutando con attenzione per rinforzare il pacchetto arretrato, l'interesse esiste.

È un'operazione, comunque, abbastanza onerosa visto che il cartellino del 25enne calciatore toscano è valutato 30 milioni di euro: i bianconeri, che hanno la necessità di operare in uscita, sono disposti anche ad accettare una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo al verificarsi di condizioni non troppo complicate da raggiungere. E anche Rugani vorrebbe avere certezze da questo punto di vista. In ogni caso, dopo il prolungamento di contratto fino al 2023, l'ingaggio dell'ex Empoli è salito a 3 milioni di euro circa: è chiaro che la Roma dovrà fare uno sforzo anche sotto questo punto di vista per arrivare alla quadratura del cerchio. Dunque, la situazione è in evoluzione e si attendono novità nei prossimi giorni quando il direttore sportivo dei capitolini, Gianluca, discuterà di Rugani (ed eventualemente anche di Higuain) col Chief Football Officer bianconero, Fabio