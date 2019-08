Napoli: intrigo James Rodriguez, Atletico su Rodrigo. Le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES ATLETICO RODRIGO / “Se James Rodriguez arriva in prestito, posso prenderne anche un altro”. Il 16 luglio scorso, tra un sorriso e una battuta, Aurelio De Laurentiis svelò la sua strategia per il doppio colpo che aveva deciso di cucinare a fuoco lento, lentissimo, in attacco. Il puzzle comincia a comporsi: Hirving Lozano, dopo l’incontro con Mino Raiola che vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, è ormai a un passo, e una volta ufficializzato il trasferimento i passi da compiere saranno tre.

Il primo sarà la cessione di Simone Verdi al Torino a titolo definitivo (per circa 22 milioni), il terzo quello di Adam Ounas in prestito con diritto di riscatto (sulle sue tracce ci sono Cagliari e Lille), mentre il secondo è quello che accende la fantasia dei tifosi da quasi tre mesi: portare a casa James Rodriguez. Un’operazione di cui vi parliamo dallo scorso 2 giugno e che, in queste ore, potrebbe vivere la sua svolta.

Zinedine Zidane, anche se a parole afferma che “James fa parte del progetto”, nei fatti continua ad escluderlo dalle amichevoli ed ammette, a denti stretti, che “fino al 2 settembre tutto può succedere”.

Napoli, De Laurentiis vuole il doppio colpo: Lozano e James Rodriguez

Il francese lo vuole fuori dale le opzioni per accontentarlo sono due:I colchoneros, una volta ceduti, avrebbero messo sul piatto circa 50 milioni di euro, ma le reticenze dei blancos a rinforzarli ulteriormente li hanno spinti nelle ultime ore a muoversi per altri obiettivi.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tramite Jorge Mendes i rojiblancos stanno seriamente sondando la pista che porta a Rodrigo del Valencia, affare anche quello da circa 50 milioni che, ovviamente, escluderebbe James. Il Napoli, a quel punto, diventerebbe l’unica reale alternativa a una complessa convivenza tra il colombiano e Zidane, considerando anche che i merengues rinforzeranno ulteriormente la rosa con Van De Beek e, se possibile, addirittura con Neymar.

Florentino Perez, finora inamovibile sull’idea di far partire in prestito l’ex Bayern, nella seconda metà di agosto potrebbe iniziare a vacillare: tenersi in casa una presenza ingombrante come quella del ‘Bandido’ contro il parere del suo allenatore è un rischio. Per ora, a Concha Espina continuano a definire impraticabile l’idea del prestito oneroso con diritto di riscatto, ma se il Napoli alzasse la sua offerta per la quota da anticipare quest’estate, lo scenario rischia seriamente di cambiare. Sarà fondamentale il lavoro di Jorge Mendes e quello dello stesso calciatore, che dovrà muoversi personalmente con la società per agevolare la sua uscita di scena e riabbracciare, finalmente, Carlo Ancelotti.