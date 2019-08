CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO CONTRATTO ZANIOLO PETRACHI - Mentre continua a tenere banco la questione Edin Dzeko, sempre nel mirino dell'Inter, e quella relativa alla ricerca di un centrale difensivo, il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, lavora anche ad altre questioni.

Una su tutte, il prolungamento di Nicolò situazione della quale vi abbiamo parlato nei giorni scorsi . E secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , in serata è previsto un summit tra l'entourage del 20enne centrocampista della Nazionale di Roberto Mancini e Petrachi per portare avanti le discussioni relativa al prolungamento di contratto fino al 2024 (un anno in più di quello attualmente in vigore) con un sensibile adeguamento dell'ingaggio (dagli attuali 700 mila euro ai 2 milioni di euro circa a stagione). Si attendono aggiornamenti, dunque, tra stasera e domattina per quanto riguarda il rinnovo di Zaniolo con la Roma.