INTER ICARDI BARONI PINAMONTI/ Marco Baroni, ex allenatore di Benevento e Frosinone, ha parlato ai microfoni di 'Radio Sportiva' della situazione di Mauro Icardi: "E' un elemento che può far comodo a molte squadre, leggo che potrebbe finire alla Juventus.

Dopo una situazione del genere sarà ancora più arrabbiato e forse anche più forte". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Baroni ha poi parlato di un suo ex giocatore, Andrea Pinamonti: "A me ha dato risposte importanti, l'ho trovato subito pronto. Credo stia facendo gli step giusti per arrivare in un top club".