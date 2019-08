CALCIOMERCATO TORINO FOFANA UDINESE / Il Torino di Walter Mazzarri è alla ricerca di un centrocampista e al momento il nome più caldo per il mercato granata resta quello di Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' l'ivoriano è da tempo inseguito da Cairo ma questa finestra di mercato può essere quella decisiva.

Fofana ma non solo, perchè i contatti tra Torino ed Udinese riguardano anche Bonifazi e De Paul. Al momento però la trattativa per il fantasista argentino sembra non decollare a causa delle altissime richieste economiche dell'Udinese.