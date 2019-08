p>CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Preso, in attesa di, ora l'Inter di Antonioè a caccia in queste ultime settimane di mercato di un nuovo rinforzo a centrocampo: il tecnico nerazzurro ha chiesto aun centrocampista di sostanza che riesca anche ad essere prolifico in zona gol. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dal sogno Milinkovic-Savic all'obiettivo Rakitic da tempo inseguito, sono diversi i profili seguiti dall'Inter. Tra questi c'è anche Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona già allenato da Conte alla Juventus: Valverde più volte ha ribadito la possibilità di una cessione del cileno vista la forte concorrenza che oggi c'è in quel reparto. E' un nome che va tenuto in considerazione in queste ultime settimane di mercato con l'Inter che, dopo aver sistemato sul mercato gli ultimi esuberi, potrebbe tentare l'affondo decisivo. Intanto Vidal sui social ha mandato un chiaro segnale all'Inter, lasciando un like ad un post in cui si parla proprio del suo possibile approdo in nerazzurro.