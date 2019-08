CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MANCHESTER UNITED RIO FERDINAND - Alla fine, Romelu Lukaku è approdato all'Inter dopo una lunga trattativa. Ma per il belga si era mossa concretamente anche la Juventus, con i bianconeri che avevano trovato l'accordo col Manchester United per lo scambio con Paulo Dybala. L'argentino, però, ha preferito rispedire al mittente la proposta dei 'Red Devils'.

Una scelta che fatto felice Rio, ex difensore dello United: "Molti calciatori hanno preferito altre squadre al Manchester United negli ultim anni - le sue parole al 'Daily Star' - Ma non so come Dybala abbia avuto l'audacia di rifiutare il trasferimento quando fa panchina alla Juventus. Beh, sono felice che non sia venuto, perché non ha gli attributi giusti che voglio vedere in un giocatore dello United! Chi arriva al Manchester deve pensare di lottare per far tornare la squadra ad alti livelli ed esserne il punto di riferimento. Questo è il tipo di calciatore che vorrei vedere arrivare". Parole pesanti dell'ex calciatore nei confronti de 'La Joya', ancora al centro del mercato con le voci che lo vogliono nel mirino di, nell'ambito di un ipotetico scambio con Mauro