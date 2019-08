SONDAGGIO CALCIOMERCATO ICARDI DYBALA MILIK MANDZUKIC / Icardi, Milik, Dybala e Mandzukic: quattro super attaccanti finiti al centro del mercato.

L'Inter scarica Maurito che piace a: i bianconeri cercano di trovare una nuova sistemazione ai suoi due attaccanti mentre il futuro di Milik è tutto da scrivere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Quale sarebbe il miglior affare e su quale attaccante i tifosi vorrebbero vedere in azione con la propria squadra? Questa domanda Calciomercato.it l'ha posta su Twitter, attraverso un sondaggio, ai suoi followers. Vince Icardi con il 47% delle preferenze, seguito da Dybala che ottiene il 36%. Piu staccati Milik e Mandzukic: solo 10% per il polacco, 7% per il croato della Juventus.