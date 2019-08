CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PSG INTER / Il futuro di Paulo Dybala resta ancora un'incognita. Dopo essere stato vicino al Manchester United e al Tottenham (ecco perché è saltato l'affare), il numero 10 bianconero ha preferito restare a Torino e rifiutare la Premier League.

Quale futuro per lui? Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore l’agente di Paulo Dybala incontrerà la dirigenza della Juventus per fare il punto sul futuro dell'attaccante: Paratici è al lavoro per cercare una sistemazione per fare cassa e liberare un po' di spazio in rosa dopo le parole rilasciate da Sarri che non sono di certo passate inosservate.

Il Psg ha offerto al giocatore un importante quinquennale da 12 milioni di euro: l'arrivo dell'argentino è legato inevitabilmente a quello di Neymar. Quando il brasiliano lascerà Parigi, il club francese potrà affondare il colpo. Non è da escludere la pista Inter e lo scambio con Icardi: soluzione non gradita dalla dirigenza bianconera.