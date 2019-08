Roma, ecco perché è sfumata la cessione di Olsen: le ultime di CM.IT sul suo futuro

p>CALCIOMERCATO ROMA OLSEN MONTPELLIER - Robinal, l'affare è sfumato proprio all'ultima curva, Dopo aver raggiunto un accordo sulla base di 1 milione di euro per il prestito e 7 milioni per il riscatto, laha provato a cambiare i termini della trattativa, alzando la richiesta di 200mila euro e inserendo due nuovi intermediari nell'affare. Un cambio di programma che non è piaciuto al club francese che ha deciso di virare con forza su Geronimo, riaprendo un dossier già studiato nei giorni scorsi. La dirigenza ha così mollato la presa sullo svedese che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it , allo stato attuale non ha altre offerte concrete da valutare.