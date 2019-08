p>CALCIOMERCATO MILAN DAMM / In Spagna parlano di un dietrofront dell'su: l'attaccante argentino potrebbe rimanere in Spagna dopo il forte corteggiamento delche però non è riuscito a trovare la giusta intesa economica con i 'Colchoneros'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nuova idea per l'attacco del Milan: secondo quanto riportato da 'Tuttosport' nelle ultime ore alla dirigenza rossonera è stato proposto il cartellino di Jurgen Damm, jolly d'attacco messicano classe 1992 che milita nel Tigres.