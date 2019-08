Esteghlal, summit per il futuro di Stramaccioni: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ESTEGHLAL STRAMACCIONI - Andrea Stramaccioni due mesi fa è approdato in Iran, all'Esteghlal, con grandi motivazioni e ambizioni, visto il progetto prospettatogli dalla dirigenza. Adesso le cose, però, sono cambiate e il suo futuro sulla panchina del club di Teheran è in bilico. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le divergenze sul mercato potrebbe portare all'addio dell'Inter.

Nonostante le promesse del club, è arrivato un solo straniero alla corte di Stramaccioni (quattro il numero massimo di calciatori esteri da inserire nella rosa), l'attaccante ex Benevento Cheick, mentre per tre volte è sfumato l'ingaggio di altri giocatori a causa di alcuni cavilli. Uno di questi era Manuele la trattativa non concretizzata ha portato all'addio del direttore sportivo al club. L'ultimo caso è quello relativo al terzino sinistro: l'accordo era concluso in tutte le sue parti, il croato era già arrivato in Iran per sostenere le visite mediche e firmare il contratto, ma a causa di alcuni piccoli problemi col visto è stato rispedito in Croazia. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato Stramaccioni a prendersi due giorni di tempo per valutare se continuare, o meno, la sua avventura all'Esteghlal. Nella serata di oggi ci sarà un contatto telefonico tra l'agente del 43enne allenatore e i massimi dirigenti della società iraniana per capire il da farsi e valutare tutte le possibilità.