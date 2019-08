p>CALCIOMERCATO FIORENTINA BALOTELLI FLAMENGO / Oggi Super Mariocompie 29 anni ma sono giorni importantissimi per il futuro dell'ex attaccante di: laè pronta a riportarlo in Italia mentre ilsogna di portare per la prima volta in Brasile. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' al momento ci sono da registrare alcune difficoltà nella trattativa tra il club brasiliano e Balotelli: ne potrebbe approfittare la Fiorentina a caccia di un super rinforzo in attacco.