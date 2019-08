CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN NAPOLI ROMA ULTIME / Ci siamo quasi. Meno di due settimane all'inizio ufficiale del campionato di Serie A 2019/2020 ed anche se per il calciomercato ci sarà tempo fino al 2 settembre, le big di Serie A in questa fase premono sull'acceleratore per presentarsi al debutto possibilmente già pronte e complete. Dal caso Icardi che infiamma la lotta tra Juventus, Roma e Napoli all'Inter che lavora su Dzeko e sogna un centrocampista con Milinkovic-Savic in cima alla lista passando per il Milan, sempre in corsa su Correa e non solo. Facciamo il punto della situazione ed andiamo a vedere cosa dobbiamo aspettarci dal mercato delle big di Serie A già nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus: Icardi, Dybala e le altre cessioni. Il punto

Partiamo dalla Juventus, dove il tecnico Maurizio Sarri non è soddisfatto della situazione attuale della sua rosa. Non che la ritenga non all'altezza, al contrario, ma quello della lista Champions League, che al momento costringerebbe a sei esclusioni pesanti, è un problema non da poco che il calciomercato Juventus deve risolvere in tempi brevi. Oltre Joao Cancelo, l'altra cessione pesante di questa sessione di mercato bianconera è stata quella di Moise Kean, paradossalmente uno che nella lista ci sarebbe potuto stare e avrebbe fatto comodo. Adesso tocca agli altri. Dopo Pellegrini pronto al ritorno al Cagliari si cercano acquirenti per Perin che comunque non sarà in lista, mentre in difesa rischia il taglio Rugani con la conferma di Demiral e a centrocampo guadagna qualche posizione Khedira a scapito di Matuidi per il quale questa settimana potrebbe essere molto importante per il ritorno in Francia dove piace a Monaco e Psg. Grande fermento poi davanti: su Mandzukic vi abbiamo raccontato dell'interessamento dalla Germania, su Higuain ora la Roma sembra più... 'cauta' per i motivi che vedremo tra poco e Dybala dipende molto da Neymar. Il Psg sta trattando la cessione del brasiliano e potrebbe piazzare l'affondo sull'argentino, che in caso di mancata offerta parigina potrebbe rientrare nello scambio con Icardi dall'Inter che non scompare. Ecco, Icardi. L'ex capitano ed ex numero 9 interista rimane il grande obiettivo bianconero, individuato come spalla ideale di Ronaldo in attacco. La bagarre è accesa con la Roma che vorrebbe farlo rientrare nell'affare Dzeko ed il Napoli che è pronto ad accontentare le sue richieste economiche. Al momento quella bianconera rimane l'ipotesi più probabile, anche se i rapporti tra le società sono freddissimi. Nel frattempo Paratici tiene vivi altri due sogni: Chiesa, su cui la Fiorentina non accenna a mollare, e soprattutto Paul Pogba, complicatissimo da strappare al Manchester United che non ha acquistato sostituti. Ma se le cessioni di fine estate dovessero fruttare un buon tesoretto alla Juve...

Calciomercato Napoli, da Icardi a Lozano: De Laurentiis all'attacco

Su Mauro Icardi come detto va tenuto caldo anche il Napoli che sta concentrando proprio sull'attacco i lavori di queste ore. Mentre Verdi si avvicina al Torino infatti, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it entra nel vivo l'operazione Lozano con l'agente Mino Raiola che ha raggiunto Napoli.

Calciomercato Inter, Dzeko e il sogno Milinkovic-Savic per chiudere

Il messicano ha riportato un infortunio durante la gara contro il Den Haag, ma le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni e quindi si procede verso la chiusura mentre Ancelotti tenta comunque Icardi e la pista James Rodriguez, sempre più fuori dai piani del Real Madrid, non viene ancora scartata del tutto. E attenzione allo svincolato Fernandoche potrebbe accettare il ruolo di riserva di lusso.

Attiva in entrambi i fronti l'Inter che sta cedendo Ivan Perisic al Bayern Monaco (visite mediche in corso e primo allenamento fissato per mercoledì) ed oltre al citato Icardi potrebbe accelerare la partenza di JoaoMario. In entrata invece, le prossime saranno ore importanti per Edin Dzeko dalla Roma. Novità potrebbero arrivare già entro Ferragosto, ma attenzione alla possibile apertura di Icardi alla destinazione capitolina che potrebbe clamorosamente allargare l'operazione ad un maxi-scambio con conguaglio in favore dei nerazzurri. Dall'argentino e le altre partenze da finalizzare dipenderà poi l'assalto all'ultimo grande tassello in mezzo al campo. Il nome che fa sognare i tifosi è quello di Sergej Milinkovic-Savic, da Barcellona resistono invece le candidature di Arturo Vidal, sponsorizzato da Conte, e soprattutto Ivan Rakitic, di fatto messo tra i calciatori in vendita a 50 milioni di euro. Per ora.

Calciomercato Roma, attacco e difesa in fermento

Detto del possibile scambio Icardi-Dzeko, in casa Roma si lavora soprattutto su attacco e difesa dunque. Tra gli altri profili per il reparto avanzato va segnalato Mariano Diaz che ha detto 'sì' ai giallorossi ma non si registrano passi avanti col Real Madrid, quindi le voci su Mertens e Milik in caso di approdo di Icardi al Napoli mentre Gonzalo Higuain rimane un nome attenzionato e gradito alla Roma, ma sono state smentite le indiscrezioni su un presunto incontro andato in scena con il fratello-agente nei giorni scorsi. Per quanto riguarda la difesa invece, i dirigenti romanisti sono vigili su Vertonghen che è rimasto in tribuna nel debutto in Premier League del Tottenham, ma sfruttando l'asse caldo con la Juventus si pensa al prestito di Rugani che prende quota.

Calciomercato Milan, da Donnarumma a Correa: la situazione

Chiudiamo con il Milan che dopo l'affare saltato per la cessione di André Silva al Monaco è rimasto un po' bloccato. La situazione subirebbe un'accelerata decisa in caso di partenza di uno dei big cedibili, da Suso a Donnarumma sul quale il Psg potrebbe riaccendere i radar garantendo una plusvalenza fondamentale per i rossoneri. Contanti freschi che permetterebbero l'affondo su Correa dell'Atletico Madrid, primo nome nella lista degli obiettivi dove tra le alternative si sono fatte largo anche altre ipotesi come Ante Rebic e la clamorosa suggestione Bruno Fernandes, per il quale proprio grazie ai rapporti con Jorge Mendes si potrebbe intavolare uno scambio con André Silva allo SportingCP come parziale contropartita tecnica. Intanto resta nei radar anche Dani Olmo: un intermediario della Dinamo Zagabria è a Milano.