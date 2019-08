CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Ancora alla ricerca di una seconda punta/trequartista di livello internazionale, il Milan non ha del tutto abbandonato la pista che conduce ad Angel Correa, ma la situazione potrebbe essere più complicata del previsto.

Come se non bastasse già la concorrenza del, un altro grande ostacolo per i rossoneri è ora rappresentato da Diego Pablo. Secondo 'As', infatti, il tecnico argentino nei giorni scorsi ha avuto un colloquio con il suo connazionale, per fargli capire che avrà comunque i suoi spazi nel corso di una stagione molto intensa, viste le tre competizioni da disputare. El Cholo non ha intenzione di privarsi dell'attaccante a cuor leggero e ha registrato un'apertura alla permanenza.