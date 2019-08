CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Cinico e spietato, il Manchester United ieri ha battuto il Chelsea per 4-0. Tra i protagonisti in positivo del match dobbiamo sicuramente inserire anche Paul Pogba. Il centrocampista francese ha regalato due assist al bacio a Rashford . e James, dando un contributo importante alla squadra.

Nonostante l'ottima prova, il suo futuro resta ancora un'incognita e ad alimentare le voci di mercato, che potete seguire CLICCANDO QUI , ci ha pensato anche il diretto interessato.

"Sono a conoscenza di tutto quello che è stato detto - ha esordito il francese a 'RMC Sports' a fine gare - ma solo il tempo dirà quello che succederà. Rimane sempre quel punto interrogativo. Mi sento sempre bene quando gioco a calcio, faccio quello che mi piace ed è il mio lavoro. Quando esco in campo dò sempre tutto me stesso. Ora sono al Manchester e mi diverto con i compagni. Voglio sempre vincere le partite e fare del mio meglio in campo". Seguito da Juventus e Real Madrid, il francese resta un obiettivo concreto per le due squadre, anche se la valutazione dello United resta molto alta.