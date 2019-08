Milan, continua il pressing per Correa: fine mese decisivo

CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Il Milan non sembra voler accantonare l'idea di portare in rossonero Angel Correa. L'attaccante dell'Atletico Madrid è uno dei preferiti da Maldini e, soprattutto, Boban per il reparto offensivo di Giampaolo.

Secondo il 'Corriere dello Sport', nonostante la poca propensione dei colchoneros di abbassare le pretese per la cessione del proprio tesserato, il Diavolo sarebbe fiducioso di poter arrivare alla fumata bianca a fine mese, momento in cui gli spagnoli potrebbero decidere di accontentare l'argentino. Per mantenere calda la trattativa, la dirigenza milanese starebbe continuando a tenere vivi i contatti con l'agente del calciatore.

