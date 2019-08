Milan, la Fiorentina accelera per Suso

CALCIOMERCATO MILAN FIORENTINA SUSO / L'estate di Suso potrebbe scaldarsi ulteriormente in queste ore. Lo spagnolo, dato per probabile partente a inizio mercato, è stato rivalutato da Giampaolo nel ruolo di trequartista. Ciononostante, il calciatore non è detto che rimanga a Milanello.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti, lasarebbe pronta a fare sul serio per accaparrarsi il fantasista, pupillo di. I viola, che dovrebbero soddisfare le richieste deltra i 30 e i 35 milioni di euro, conterebbero di chiudere entro questa settimana: qualora Suso non arrivasse, Pradè virerebbe su uno trae Berardi.

