CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA RONALDO SARRI / La Juventus si avvicina inesorabilmente all'inizio del campionato. Chi sembra pronto a rilanciarsi, dopo una stagione poco esaltante, è Douglas Costa. Il brasiliano ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

SULL'ARRIVO DI SARRI - "Il gioco di Sarri è molto offensivo ed è perfetto per le mie caratteristiche.

Per me è uno stimolo, così come per gli altri attaccanti. Porter stare più vicino alla porta ci aiuta a rendere al meglio".

SU RONALDO - "Noi siamo amici. L'obiettivo è stargli più vicino possibile per servirgli palloni per poter fare gol. Questo non vale solo per lui ma anche per gli altri giocatori, come Higuain. Insieme possiamo raggiungere quello che desideriamo".

SUGLI ESUBERI - "Tutti siamo giocatori ottimi, in grado di militare in qualsiasi squadra. Paratici e Nedved punteranno a fare il meglio per questo club, decidendo chi deve rimanere e chi partire. Noi giocatori, ad ogni modo, siamo uniti: scenderà in campo sempre il migliore".