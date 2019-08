CALCIOMERCATO INTER MILINKOVIC SAVIC / Preso Lukaku, l'Inter punta Dzeko per l'attacco ma non disdegna un nuovo colpo a centrocampo. Negli ultimi giorni è avanzata nuovamente la candidatura di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio seguito in passato anche dalla Juventus.

Sarebbe lui il profilo individuato daper chiudere col botto una campagna acquisti imponente: clicca qui per restare aggiornato.

La strategia nerazzurra, secondo 'Tuttosport', prevede la cessione di Mauro Icardi, che suonerebbe proprio come assist per l'arrivo del serbo, finito in cima alla lista delle preferenze. Qualora non dovesse concretizzarsi l'assalto al campione laziale (trattato di recente dallo United per circa 90 milioni di euro), il secondo nome in lizza sarebbe Ivan Rakitic del Barcellona, mentre sarebbero in calo le quotazioni di Vidal.