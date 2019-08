Milan, Donnarumma tra addio e rinnovo: il PSG aspetta

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PSG / Il futuro di Gianluigi Donnarumma deve ancora prendere la svolta decisiva. Il portiere del Milan infatti non sa ancora con certezza dove si troverà la prossima stagione. Secondo quanto affermato da 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo non considererebbe incedibile il classe '99, la cui cessione genererebbe una grande plusvalenza, scenario decisamente utile per le casse del club. Questo situazione però sarebbe condizionata dall'arrivo di un'offerta da almeno 50 milioni di euro.

È in questo scenario che entrerebbe in gioco il PSG.

I francesi si sarebbero visti rimandare indietro un primo tentativo:avrebbe offerto infattii il cartellino dipiù un conguaglio di 20 milioni di euro. Proprio a causa di quest'ultimo, che sarebbe stato giudicato troppo basso a Milanello, la trattativa non sarebbe partita. I prossimi giorni però potrebbero essere decisivi: i parigini infatti potrebbero tornare con più decisione sull'estremo difensore rossonero dopo la cessione di, che porterebbe la liquidità necessaria per accontentare il Diavolo.

Capitolo rinnovo. Questo scenario non sarebbe semplice da gestire da parte di Maldini e colleghi. Il contratto di Donnaruma, in scadenza nel 2021, imporrebbe al club rossonero, in caso di mancata cessione del portiere, di ridiscutere al rialzo anche l'ingaggio per ottenere il prolungamento del matrimonio. Questa situazione però non sarebbe contemplata dalla dirigenza, la quale non potrebbe spingersi oltre i 6 milioni attualmente percepiti dal calciatore.