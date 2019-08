CALCIOMERCATO MILAN BRUNO FERNANDES / Nome nuovo per il mercato del Milan. Boban, Maldini e Massara sono al lavoro tra piste primarie e altre secondarie ma non meno suggestive. E' il caso, riporta 'Tuttosport', di Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona, centrocampista offensivo classe 1994 con un passato nelle fila di Novara, Udinese e Sampdoria. Reduce da una stagione entusiasmante, il talento portoghese è finito nel mirino delle migliori società europee: clicca qui per restare aggiornato.

Nelle ultime ore, secondo il quotidiano, il suo agente Miguel Pinho avrebbe avuto dei contatti diretti con Paolo Maldini, nei quali sono state prese informazioni sul giocatore, valutato minimo 70 milioni di euro.

La cifra elevata non aiuta, ma in supporto dei rossoneri potrebbe giungere Jorge, considerato che il potente agente è in società con Pinho e potrebbe mettere in piedi un’operazione interessante che coinvolgerebbe anche: l’inserimento del cartellino dell’ex Porto servirebbe ad abbassare la parte cash dell’operazione, ma occorrerebbe una sua valutazione alta, da almeno 30 milioni, per non intaccare i conti rossoneri. La trattativa potrebbe decollare qualora dovesse sfumare l'arrivo di(obiettivo primario) e dovesse avvenire la cessione di, che ad oggi sembra più vicino alla permanenza. Sempre nelle ultime ore, infine, alsarebbe stato proposto il jolly offensivo Jurgendel, mentre sul tavolo restano i nomi di Rodolfodel Monterrey e