CALCIOMERCATO INTER DARMIAN / L'Inter non sta lavorando solo per mettere in piedi una rosa pronta per il presente ma le strategie guardano anche al futuro. Il prossimo anno infatti potrebbe essere quello buono per accogliere a Milano Matteo Darmian.

L'esterno difensivo del Manchester United e la Beneamata infatti, secondo 'Rai Sport', si sarebbero accordati per il termine della prossima stagione, momento in cui l'expotrà salutare i Red Devils a costo zero, vista la scadenza del suo contratto.

