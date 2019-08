p>CALCIOMERCATO ROMA REAL MADRID DZEKO FONSECA/ Intervenuto in zona mista, nella quale era presente anche l'inviato di Calciomercato.it , Pauloha parlato del numero 9 della Roma: "è così fin dal primo momento in cui è arrivato, fa parte della rosa giallorossa e finchè non succede qualcosa di diverso, resta un giocatore della Roma". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Fonseca ha poi detto la sua sul profilo del difensore: "Sicuramente un giocatore in grado di giocare con una squadra corta, un elemento di esperienza che non sia lento e in grado di accorciare".