CALCIOMERCATO ROMA DZEKO INTER FONSECA/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato della sfida di stasera con il Real Madrid: "E' stata una grande notte, una bella partita da entrambe le parti, abbiamo giocato un primo tempo a buon ritmo e con delle opportunità.

Il risultato non è importante, quello che contava era verificare la tenuta della squadra contro una squadra come il Real Madrid".

Fonseca ha poi aggiunto: "Dzeko è lo stesso che vedo dal primo giorno in cui sono arrivato qui, è stato molto professionale. Contro il Real Madrid ha fatto una prestazione importante ed è un nostro giocatore".