MILAN MODRIC AMBROSINI REAL MADRID/ Intervistato al microfono di Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube, Massimo, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Luka, sogno di calciomercato dei rossoneri: "La squadra ha molti giovani in rosa che dovranno giocare in un palcoscenico come San Siro".

Ambrosini ha poi aggiunto: "Avere in squadra uno come Luka Modric sarebbe importante, è uno in grado di far respirare nei momenti di difficoltà".