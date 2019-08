Roma-Real Madrid 2-2: i giallorossi stendono i blancos ai rigori

ROMA REAL MADRID AMICHEVOLE / Vittoria prestigiosa, giunta ai calci di rigore, e segnali positivi per la Roma di Paulo Fonseca nell'amichevole di lusso con il Real Madrid. Primo tempo ricco di emozioni e con i giallorossi autori di un’ottima prestazione macchiata da qualche sbavatura difensiva che, coi blancos di fronte, diventa letale. Dopo una serie di occasioni clamorose sciupate dai padroni di casa (in una delle quali Under ha colpito la traversa), a passare in vantaggio sono gli ospiti con una grande azione di Marcelo che si libera di Florenzi e fredda Pau Lopez a giro dopo uno splendido passaggio filtrante di Modric. Il brasiliano soffre il 3-5-2 di Zidane e in difesa gioca in versione colabrodo, ma quando attacca è sempre devastante.

Dopo un altro paio di opportunità sprecate, la Roma trova un pareggio sacrosanto con Perotti, che spinge in rete un pallone servitogli da Zaniolo dopo una gran cavalcata.

Cinque minuti dopo, al 38esimo e in maniera un po’ casuale, i blancos rimettono la testa avanti con un colpo di testa di(in posizione dubbia) servito ancora da. Reazione d’orgoglio immediata per gli uomini di, che trovano il 2-2 con Dzeko,sfrutta un bel pallone in profondità die raccoglie i frutti di un primo tempo d’altissimo livello, in grado di trasformare i fischi all’annuncio delle formazioni in applausi (con tanto di ovazione al momento della sostituzione dell), nonostante i rumors di calciomercato.

Nella ripresa la girandola dei cambi cala il ritmo di gioco, e il Real Madrid si fa vedere più volte dalle parti di Pau Lopez (Jovic, in contropiede, fallisce un’ottima occasione per 3-2). Tra i giallorossi esordiscono all'Olimpico Spinazzola e Diawara, ma non arrivano altre reti e, dopo 90', servono i calci di rigore per chiudere la sfida. L'errore di Marcelo, che colpisce la traversa, consegna la Mabel Green Cup ai romanisti, perfetti dagli 11 metri con Kolarov, Under, Antonucci, Cristante e Spinazzola, .

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!